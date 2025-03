Calcio

SARONNO – Cena alla pizzeria La Perla di via Marconi ieri sera per il Fbc Saronno che si prepara al rush finale nel campionato di calcio di Eccellenza. Guidati dal direttore generale Marco Proserpio e dall’allenatore Fabio Tibaldo i saronnesi si preparano al rush finale della stagione, obiettivo difendere il settimo posto in classifica, i biancoceleste vengono da un periodo positivo, mercoledì scorso nel turno infrasettimanale hanno battuto in trasferta la quotata Rhodense e domenica sempre in trasferta hanno superato anche il Base 96 Seveso.

Prossimo incontro domenica allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi, contro un Cinisello che va a caccia di un risultato utile per stare più tranquillo in graduatoria e che all’andata si rivelato un osso duro.

Classifica

Solbiatese 65 punti, Caronnese e Pavia 64, Rhodense e Mariano 59, Ardor Lazzate 51, Fbc Saronno 46, Sestese 39, Lentatese e Cinisello 35, Vergiatese 34, Casteggio e Legnano 33, Ispra 31, Sedriano 30, Meda 23, Robbio Libertas 21, Base 96 Seveso 18.

