CESANO MADERNO -È stata recentemente presentata ufficialmente all’Auditorium Paolo e Davide Disarò la tappa Morbegno-Cesano Maderno del Giro d’Italia 2025, in programma per il 29 maggio. Durante l’incontro sono stati presentati il logo “Cesano Maderno Città di Tappa”, il circuito cittadino, che attraverserà la città per due volte, e il programma di eventi collaterali che accompagneranno la comunità fino al giorno della tappa. A rappresentare il Comitato di tappa, il presidente Giuseppe Fontana.

Il circuito cittadino interesserà numerose vie della città, tra cui corso Roma, corso Libertà, piazza Vittorio Veneto, via Torrazzo, via Garibaldi, via Barbarossa, via San Carlo, via Dei Mille, via De Medici, via Po, via Trento, via Don Luigi Viganò e molte altre, con un passaggio anche a Seregno (via Colzani, via Ripamonti, via Bacone). L’arrivo sarà in corso Roma.

Nel frattempo, la città si anima con il ricco palinsesto di eventi #occhioalgiro, che da marzo al 29 maggio porterà a Cesano mostre, laboratori, presentazioni di libri, proiezioni cinematografiche, mercatini, camminate e biciclettate in rosa, spettacoli, inaugurazioni di piste ciclabili e tanto altro.

Per tutti gli aggiornamenti:

www.comune.cesano-maderno.mb.it/il-giro-ditalia

(foto: un momento della serata di presentazione)

27032025