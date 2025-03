news

XRP nasce nel 2012 con un obiettivo preciso: velocizzare e rendere meno costosi i trasferimenti internazionali di denaro, soprattutto per banche e istituzioni.

Non è una riserva di valore, né aspira a diventarlo, dato che a differenza di Bitcoin, non si mina e non consuma energia in modo eccessivo: usa un protocollo chiamato Ripple Consensus Algorithm che consente di confermare le transazioni in pochi secondi, senza proof-of-work o staking.

L’efficienza di XRP si vede nei numeri: 1.500 transazioni al secondo, tempi di conferma tra i 3 e i 5 secondi, costi minimi. È una rete pensata per funzionare, non per stupire con picchi di prezzo o volatilità estrema.

Tra tribunali e rilanci: la lunga strada di Ripple

Negli ultimi anni, XRP è stato al centro di un lungo scontro legale con la SEC. Tutto è iniziato nel dicembre 2020, quando Ripple è stata accusata di aver raccolto 1,3 miliardi di dollari vendendo XRP come titolo non registrato.

Dopo una prima sentenza nel 2023, che ha escluso l’accusa per le vendite al pubblico ma l’ha confermata per quelle istituzionali, la vicenda ha vissuto alti e bassi. Nel 2024 Ripple ha pagato una multa di 125 milioni di dollari, successivamente a gennaio 2025 la SEC ha provato ad appellarsi, ma a marzo ha fatto marcia indietro. Secondo Brad Garlinghouse, CEO di Ripple, questa “resa” dell’agenzia ha tolto un enorme peso all’intera comunità di XRP.

Perché XRP è ancora rilevante

Nonostante il prezzo non abbia ancora raggiunto nuovi massimi rispetto all’ATH di 3,40 dollari registrato nel 2018, XRP resta una delle crypto più solide. Ciò non solo per la tecnologia, ma anche per l’adozione da parte di istituzioni e banche.

Funziona come ponte tra valute fiat e criptovalute, ed è particolarmente adatto a chi cerca rapidità, bassi costi e sostenibilità, inoltre, non va trascurato il contesto: da quando nel 2024 la SEC ha dato il via libera agli ETF spot su Bitcoin, il settore si è mosso rapidamente.

A ottobre dello stesso anno, Bitwise ha presentato una richiesta per un ETF su XRP, ma poi è arrivata WisdomTree, e infine NYSE Arca ha proposto la conversione del trust XRP di Grayscale in ETF. In parallelo, Bitnomial ha annunciato l’arrivo dei primi future regolamentati su XRP.

Tutto questo alimenta l’idea che XRP stia tornando al centro della scena, non solo come tecnologia ma anche come asset finanziario.

BTC Bull ($BTCBULL): la meme coin che corre da sola

Dall’altra parte del mercato, in un contesto completamente diverso, si muove BTC Bull ($BTCBULL), una nuova meme coin ispirata alla narrativa del bull market di Bitcoin, ma con un approccio più leggero, irriverente e spiccatamente speculativo.

BTC Bull è pensata per chi cerca rendimenti rapidi, seguendo le logiche del hype, delle community attive e della narrativa “bullish”. Ma non è solo una bella idea. La tokenomics, infatti, è disegnata per incentivare l’acquisto e la detenzione del token $BTCBULL, premiando chi crede nel progetto e lo sostiene nel tempo.

In un mercato che ha visto esplodere meme coin come Dogecoin e Shiba Inu, BTC Bull prova a ritagliarsi uno suo spazio, puntando sull’ironia ma anche su una strategia ben costruita. Ad oggi la criptovaluta è ancora nelle fasi iniziali, ma il potenziale c’è, soprattutto in vista di un possibile nuovo rally di Bitcoin.

Attualmente in fase di prevendita, il token BTCBULL è disponibile al prezzo di 0,002425 dollari e ha già raccolto oltre 4 milioni di dollari da parte di investitori che ne hanno colto fin da subito le potenzialità.

Pur essendo una meme coin, BTC Bull si distingue per un funzionamento legato a obiettivi concreti: ogni qualvolta Bitcoin raggiunge specifici traguardi di prezzo (a partire da 150.000 dollari), i possessori di $BTCBULL ricevono premi automatici in Bitcoin (airdrop), proporzionali alla quantità di token detenuti.

Questo sistema crea un legame diretto tra le performance di Bitcoin e i benefici per la community del progetto. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal meccanismo di token burning, che consiste nel fatto che a partire dai 125.000 dollari, ogni incremento di 50.000 dollari nel prezzo di Bitcoin porta alla riduzione dell’offerta totale di $BTCBULL. Questo processo di scarsità programmata può contribuire, nel tempo, a sostenere il valore del token sul mercato.

Il progetto offre anche uno staking con un rendimento annuo del 124%, pensato per chi intende mantenere i token nel medio-lungo periodo. In pratica, è possibile ottenere un flusso di reddito passivo semplicemente conservando i propri $BTCBULL, rafforzando l’idea di un investimento non solo speculativo ma anche generatore di valore nel tempo.

Chi sta valutando un’esposizione a Bitcoin in forma indiretta e con meccanismi incentivanti, potrebbe trovare in BTC Bull Token un’opportunità interessante.

Per assicurarsi l’acquisto al prezzo attuale, può risultare strategico acquistare ora i token BTCBULL in prevendita, poiché con l’avanzare delle fasi e la progressiva distribuzione dei token, è probabile che il valore unitario salga e la convenienza iniziale si riduca.

