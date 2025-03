Cronaca

SOLARO / LIMBIATE – A Solaro oggi alle 10 in via Varese scontro fra due automobili: una donna di 36 anni è stata soccorsa dal personale di una ambulanza dlela Croce azzurra di Caronno Pertusella ed è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese, per lievi lesioni. Sul posto anche l’intervento della polizia locale di Solaro per i rilievi del sinistro così da ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e per chiarire le eventuali responsabilità di quel che è successo.

Tamponamento fra due automobili oggi alle 8.25 in via Oberdan a Limbiate: due persone – uomini di 31 e 62 anni – hanno avuto bisogno di assistenza medica per alcune contusioni. Sul posto l’intervento di carabinieri, vigili del fuoco, ambulanza della Croce rossa saronnese e dell’automedica.

(foto archivio)

