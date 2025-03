L’uno esplode, astrale scintilla,

mentre l’altro si perde in cella.

Frammenti di vita, scelte audaci,

tra risate e silenzi, dolci tracce.

Sotto il sole, un giullare, un sognatore,

la vita è un gioco, un eterno fervore.

Ma nel buio, il pensiero è dolore,

la voce si spegne, un canto che implora.

Ricordi pesanti, un passo, un lamento,

cadono come foglie, un triste momento.

La mente si chiude, tormenti, un tormento

la calma è un miraggio, sfugge al vento.

Abbracci di ombre, vuoto abissale,

le notti danzano, in un giro fatale.

Un cuore diviso, un’anima reale,

che cerca la pace, in un mare di sale.

E così, l’altro, non è mai lontano,

la vita si veste di maschere in mano.

Tra riso e lacrime, un destino strano,

nel silenzio, ascoltiamo il suo arcano.