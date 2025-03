Cronaca

LAINATE – All’indomani dell’incendio che ha interessato lo stabilimento Perfetti Van Melle di Lainate, in via Clerici 30, sono in corso le verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio, poco dopo le 14, ed è stato accompagnato da una forte esplosione che ha dato origine a un incendio all’interno di un magazzino contenente scarti di lavorazione.

Le fiamme sono state domate nell’arco di un’ora grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, accorsi in forze sul posto. L’area è stata messa in sicurezza senza che si registrassero feriti né intossicati. L’incendio ha provocato una densa colonna di fumo nero, visibile anche a diversi chilometri di distanza, da Saronno a Garbagnate, Bollate e Arese. La situazione è poi rientrata sotto controllo, ma resta l’attenzione sulle possibili cause, al momento ancora da accertare.

La Perfetti Van Melle è uno dei principali gruppi dolciari a livello internazionale, noto per la produzione di caramelle e gomme da masticare con marchi storici come Brooklyn, Big Babol, Golia, Mentos, Fruittella, Chupa Chups e Morositas.

(foto: vigili del fuoco durante l’intervento alla Perfetti)

