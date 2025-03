Misinto

MISINTO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Insieme per Misinto circa l’aumento dell’Irpef annunciato dal sindaco Piuri.

Nella seduta del Consiglio Comunale del 17 febbraio scorso ci siamo trovati a discutere un documento di programmazione (DUP) e un bilancio di previsione privi di qualsiasi idea e descrizione di ciò che l’amministrazione intende perseguire nei prossimi anni.

I soli punti che caratterizzano questo bilancio sono l’aumento dell’addizionale Irpef dallo 0,5 ‰ all’aliquota massima applicabile (0,8 ‰) e l’assenza di opere pubbliche nel piano triennale.

Il Sindaco ha cercato di giustificare l’aumento del 41% dell’irpef comunale, che porterà nelle casse del comune 220 mila euro in più, con i tagli dei trasferimenti statali e l’incremento delle spese sociali.

In realtà, analizzando nel dettaglio il bilancio, i tagli fatti dal governo ammontano a 58 mila euro e le maggiori spese per i servizi sociali a circa 40 mila euro, per un totale di poco meno di 100 mila euro.

Questi tagli e maggiori spese, non giustificano quindi l’aumento così importante dell’irpef.

Per quanto riguarda le opere pubbliche, in bilancio non è previsto nessuna risorsa e, soprattutto, non c’è nessuno stanziamento per la realizzazione del “Sogno”, ovvero la costruzione di un edificio polifunzionale collegato alla scuola primaria. A gennaio il sindaco aveva annunciato che dal governo sarebbero arrivati a Misinto un milione e mezzo di euro e che avrebbe subito incaricato un tecnico per progettare la nuova struttura; durante l’ultimo consiglio comunale, tuttavia, il sindaco ha dichiarato di essere in attesa di una lettera da Roma che ufficializzi questo regalo di Natale: aspettiamo fiduciosi.

In conclusione: un governo di destra taglia i contributi ai Comuni e li obbliga ad aumentare le tasse; una regione di destra ripristina i vitalizi invece di sostenere i comuni e un Comune di destra che, a fronte di tagli per 100.000 euro, aumenta le tasse per 220.000 euro.

