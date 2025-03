Città

SARONNO – Un grande simbolo del Pi greco formato dai bambini mano nella mano: così si è conclusa la Giornata del Pi Greco alla scuola primaria Pizzigoni di via Parini, festeggiata anche quest’anno con laboratori, giochi e tanta curiosità per la matematica.

Come nel 2024, gli alunni hanno partecipato attivamente scegliendo tre laboratori tra le tante proposte: tangram, sudoku, caccia al Pi greco, “abbatti il bicchiere”, “scarta il Pi greco”, i dadi matematici e molte altre attività pensate per stimolare la logica divertendosi.

A piccoli gruppi, i bambini si sono mossi in autonomia all’interno della scuola per raggiungere le aule dove erano stati organizzati i laboratori. Una giornata all’insegna della scoperta, della libertà di scelta e della condivisione.

Il momento finale si è svolto in giardino: alunni e insegnanti hanno cantato insieme e un drone ha ripreso dall’alto il grande disegno del simbolo π, realizzato proprio grazie alla disposizione dei bambini in cerchio, uniti per mano.

Una festa che unisce gioco, apprendimento e collaborazione, nel segno della matematica.

