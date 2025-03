Lazzate

LAZZATE – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Fratelli d’Italia Lazzate, firmato dalla capogruppo Lorella Babetto e dalla consigliera Lucia Alberti, con la richiesta di una assemblea aperta alla cittadinanza con la rendicontazione delle spese pubbliche.

A due anni dalle elezioni è tempo di bilanci: sono state fatte opere da questa amministrazione che meritano una rendicontazione pubblica e seria, non fatta di slogan e di titoloni sui giornali. Vengono prese decisioni da 5 persone per una popolazione di 7.700 abitanti: Andrea Monti, Loredana Pizzi, Antonio Re, Giuseppe Zani, Barbara Mazzarello sono titolati ad amministrare il paese dalle elezioni del 2023, ma solo nella consapevolezza che le decisioni siano sempre prese nell’interesse dei cittadini e non a libero arbitrio come purtroppo spesso succede.

Non ultima, la decisione di installare una nuova antenna 5G a ridosso delle case, dietro al cimitero con un’altezza di 30 metri: riteniamo corretto vengano date motivazioni concrete del perchè di una simile scelta, visto comunque le possibilità di spazio del territorio lontano dall’abitato. Fa pensare l’atteggiamento di questa amministrazione: affrontare spese faraoniche per portare avanti un programma elettorale che ora è evidente, fosse esclusivamente propaganda politica, per arrivare poi ad elemosinare 5.000 euro di affitto l’anno.

E’ d’obbligo ricordare a questa giunta che un comune, prima di tutto deve tutelare la salute pubblica. Tuttavia siamo aperti all’ascolto delle motivazioni, motivazioni che non sono una concessione, ma sono atto dovuto ad ogni singolo cittadino, esplicitando magari anche il perchè queste decisioni non passino dal consiglio comunale aprendo una libera e serena discussione pubblica.

