Lazzate

LENTATE SUL SEVESO / LAZZATE – Una serata speciale quella in programma per oggi, giovedì 27 marzo, con inizio alle 20.45, al Teatro Sant’Angelo di via Garibaldi 47. L’associazione volontariato “Amici pompieri Lazzate” ospita infatti Suor Nausica, la suora diventata celebre per le sue apparizioni in televisione, protagonista dell’evento pensato per sostenere le attività del distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Lazzate.

L’iniziativa unisce intrattenimento e solidarietà, offrendo al pubblico l’occasione di trascorrere una serata piacevole contribuendo a una causa importante per il territorio.

La partecipazione è aperta a tutti e per riservare un posto o richiedere ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3485306537.

(foto; Suor Nausicaa nel manifestino dello spettacolo previsto questa sera a Lentate sul Seveso)

27032025