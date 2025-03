Cronaca

CESATE – Undici persone hanno ricevuto assistenza medica, per nessuna è stato necessario il trasporto in ospedale, per quanto successo oggi alle 12.30 alla filiale di Cesate di Banca Intesa, a causa di un principio di incendio.

Ad un certo punto nell’istituto di credito di via Lazzarotto si è diffuso parecchio fumo, a quanto pare proveniente dal sotterraneo: sil posto sono accorse diverde squadre dei vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri ed è arrivata una ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno il cui personale ha provveduto a visitare le persone che avevano inalato del fumo: otto donne fra i 36 ed i 58 anni, e tre uomini fra i 54 ed i 61 anni. Come detto, per nessuno è stato necessario il trasferimenti in ospedale.

Riguardo alle cause dell’accaduto. sarebbe da ascrivere ad un corto circuito nel sotterraneo. La banca ha ripreso l’attività nel pomeriggio.

(foto archivio)

27032025