Cronaca

SARONNO / GERENZANO – A Saronno oggi ale 16.10 intervento dell’ambulanza della Croce rossa saronnese in piazza Cadorna, alla stazione ferroviaria centrale, per una caduta accidentale di un pedone: è stata soccorsa una ragazza di 28 anni quindi trasportato all’ospedale cittadino per essere medicata di non gravi contusioni.

Cade della moto e finisce all’ospedale: è accaduto oggi alle 12.15 in via Lepetit alla periferia di Gerenzano. Sul luogo del sinistro è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Satonno ed è arrivata l’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca. Il motociclista è stato prontamente soccorso, si tratta di un diciottenne che comunque non ha riportato gravi conseguenze, tanto che per lui non si è neppure rivelato necessario l’eventuale trasporto in ospedale. I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi dell’incidente stradale al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

27032025