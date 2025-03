Cronaca

SARONNO – Pedone investito in viale Lombardia, tratto locale della Saronno-Monza: è successo a Saronno ieri alle 19.15. Sul posto, il fatto si è verificato all’incrocio con via Grieg, sono accorse alcune pattuglie dei carabinieri della Compagnia cittadina, polizia locale ed una ambulanza della Croce azzurre di Caronno Pertusella. E’ un luogo molto trafficato ma dove passano anche i pedoni, anche se non ci sono le strisce, perchè al di là di viale Lombardia c’è la zona industriale ed anche il centro islamico.

Erano già capitati incidenti. In questo caso è stato investito un ragazzo di 31 anni, quindi trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Saronno, con lesioni e contusioni varie ma non in pericolo di vita. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità.

(foto: la zona dove si è verificato il sinistro, alla periferia di Saronno)

27032025