Cronaca

SARONNO – Si è finto un operaio comunale e ha portato a termine il furto di una grondaia iniziato il giorno prima. È il blitz del ladro di rame che, qualche giorno fa, è entrato in azione al parco De Rocchi più noto come quello “dei frati”.

Tutto è iniziato con un ladro che ha asportato parte della grondaia in rame del parco di piazza Unità d’Italia. Del furto si è accorto il custode, che ha immediatamente segnalato l’accaduto.

Non si è quindi stupito quando, il giorno dopo, è arrivato un uomo con attrezzi e divisa arancione che ha spiegato di dover finire di smontare la grondaia per un intervento di manutenzione. In realtà, quando è stato effettuato un controllo, si è scoperto che non era in programma nessun intervento e che si trattava di un ladro.

Si è attivata la polizia locale, che ha raccolto le testimonianze dei presenti e avviato gli accertamenti con le telecamere della videosorveglianza, nella speranza di rintracciare il mezzo con cui il ladro si è dileguato.

I ladri di rame non sono una novità: nel novembre scorso, quattro malviventi sono stati arrestati durante un blitz nell’ex stabilimento La Murrina a Turate, mentre a settembre scorso era toccato al cimitero di Gerenzano.

