Cronaca

SARONNO – Da circa un mese, un uomo di 41 anni, residente nella zona retrostazione di Saronno, è spesso visto circolare seminudo per le vie della città, indossando solo una giacca a vento e scarpe da ginnastica, e nulla a coprire le parti intime.

L’ultimo episodio martedì mattina, intorno alle 8, nei pressi del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli in via Varese, lungo il percorso pedonale frequentato dagli studenti. L’uomo, in evidente stato confusionale, è stato segnalato ai carabinieri e al personale sanitario, che lo hanno riaccompagnato a casa. Poco dopo, è stato nuovamente trovato in centro dalla polizia locale, e riportato alla sua abitazione. Situazioni analoghe si sono verificate più volte, anche nel fine settimana e nelle scorse settimane, in varie zone del centro: piazza Avis, piazza Libertà, l’area pedonale e la stazione.

L’uomo, che non ha mai mostrato aggressività, è noto ai residenti ed è attualmente seguito da una struttura sanitaria, ma gli interventi finora non sono riusciti a prevenire la ripetizione di questi episodi.

(foto archivio)

27032025