C’è stato un tempo in cui gli exchange centralizzati rappresentavano l’unico punto di accesso per chi desiderava acquistare o vendere criptovalute. Se un token non era disponibile su uno dei principali CEX, per la maggior parte degli utenti era come se non esistesse.

Oggi, con la crescita esponenziale delle meme coin basate su Solana, il lancio continuo di progetti su piattaforme come Pump.fun e l’introduzione di token generati da intelligenze artificiali, ogni mese vengono creati milioni di nuovi asset.

Il risultato è che questi exchange stanno diventando un collo di bottiglia e, quando intervengono, spesso è già troppo tardi. Un caso emblematico? Il token $TRUMP. Lanciato il 17 gennaio, ha registrato un’impennata immediata e, quando è stato listato sui CEX più noti, il momento di massimo valore era già superato. Chi ne ha tratto reale beneficio? Coloro che lo hanno scambiato altrove, con maggiore tempestività.

Il confronto con i DEX non è più sostenibile

Anziché continuare a ostacolare l’innovazione con processi di approvazione lenti e superati, i CEX dovrebbero prendere esempio dai DEX. Non si tratta più di cedere terreno, ma di evolvere. Gli utenti vogliono fare trading, e che un asset sia o meno “listato” interessa ormai poco, se è possibile accedervi in altro modo.

I DEX hanno dimostrato che si può operare con accesso aperto, permettendo lo scambio immediato di qualsiasi token creato on-chain, senza attendere settimane o mesi di controlli.

Secondo alcuni analisti, oggi, per restare competitivi, i CEX dovrebbero abbandonare l’atteggiamento da arbitri supremi su ciò che è “degno” di essere scambiato. Cioè, dovrebbero indicizzare in tempo reale, acquisire dati e liquidità direttamente dai DEX e rendere ogni token accessibile all’istante.

Il passaggio al modello blocklist

L’idea non è affatto nuova. Brian Armstrong, CEO di Coinbase, ha già dichiarato che il sistema allowlist (in cui nulla è negoziabile finché non viene approvato) ha perso di significato. Il futuro è rappresentato dal modello blocklist, in cui tutto è negoziabile, tranne ciò che viene identificato come pericoloso o fraudolento.

Questo approccio rivoluzionerebbe il concetto stesso di “listing”. In questo scenario futuro, non sarà più necessario attendere l’approvazione ufficiale di un token. Gli utenti vedranno il pulsante “Acquista”, cliccheranno, e sarà l’exchange a gestire il processo dietro le quinte.

Per gli utenti, l’esperienza resterà pressoché invariata, ma nel back-end tutto sarà diverso: esecuzione on-chain, accesso immediato, wallet self-custodial ma semplici da utilizzare. Soluzioni come “magic spend” permetteranno la conversione di valuta fiat in token on-chain in modo fluido, sfruttando la migliore liquidità disponibile e garantendo la sicurezza degli asset. Niente gestione di chiavi private, nessuna complessità.

Il rischio maggiore? La sicurezza

Naturalmente, questa evoluzione comporta dei rischi, non tanto economici quanto legati alla responsabilità. Aprire l’accesso a qualsiasi token implica una maggiore esposizione a truffe, frodi e attività illecite. In questo contesto, i regolatori non resteranno inerti.

Se i CEX si muoveranno in questa direzione, infatti, sarà cruciale dotarsi di strumenti di monitoraggio in tempo reale, in grado di rilevare minacce in pochi secondi. Non sarà più accettabile attendere che si verifichi un problema per intervenire: la sicurezza dovrà essere proattiva, automatizzata e pressoché istantanea.

Questa è infatti la vera sfida del futuro. Se i DEX, grazie alla loro struttura decentralizzata, godono di maggiore libertà, i CEX sono costantemente sotto la lente delle autorità. Tuttavia, questo non può essere un alibi per l’inazione, bensì uno stimolo a innovare con rapidità ed efficacia.

Il futuro, secondo queste previsioni, non sarà solo decentralizzato, ma anche immediato, dinamico e aperto. Gli exchange che riusciranno a coniugare la velocità e l’accessibilità dei DEX con la solidità e l’esperienza utente dei CEX saranno quelli destinati a prosperare.

Gli altri? A quanto pare sono destinati a restare indietro, come le vecchie fotocamere a pellicola in un’epoca in cui basta un clic per immortalare ogni momento.

Best Wallet: protezione digitale e accesso al Web3 in un’unica soluzione

Mentre gli exchange centralizzati fronteggiano la pressione di un cambiamento ormai inevitabile, spinti dall’ascesa dei DEX e dalla logica del “tutto accessibile”, anche gli strumenti per interagire con l’ecosistema on-chain stanno evolvendo.

In questo contesto, una soluzione di ultima generazione come Best Wallet rappresenta una risposta concreta alle nuove esigenze di sicurezza, velocità e accesso al Web3.

Best Wallet nasce per offrire agli utenti un sistema di gestione degli asset digitali che unisca efficienza operativa e solidità tecnologica. Progettato per soddisfare le esigenze di investitori di ogni livello, Best Wallet integra sistemi di protezione all’avanguardia contro le minacce informatiche, mantenendo un’interfaccia semplice da utilizzare. La compatibilità con il Web3 consente di gestire agevolmente diversi tipi di token e di effettuare transazioni rapide in un ambiente intuitivo.

Un ulteriore elemento distintivo è il token BEST, cuore pulsante dell’ecosistema Best Wallet. Oltre a ridurre le commissioni per gli utenti del wallet, offre l’accesso a bonus esclusivi destinati ai primi acquirenti.

Attualmente in fase di prevendita, il token BEST è disponibile sul sito ufficiale della ICO al prezzo di 0,02445 dollari e ha già raccolto investimenti per oltre 11,3 milioni di dollari, segno di un forte interesse da parte della community crypto.

Chi intende acquistarlo a condizioni più vantaggiose può valutare l’opportunità di partecipare alla prevendita ancora in corso: una volta conclusa, il prezzo potrebbe aumentare dopo il lancio sugli exchange, rendendo l’acquisto meno conveniente rispetto a oggi.

