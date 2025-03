iltra2

VEDANO OLONA – Si intitola “Una questione che riguarda tutti – Come proteggersi dalla violenza di genere” l’incontro pubblico in programma a Vedano Olona per la serata di venerdì 28 marzo, con inizio alle 20.30 nella sala consiliare di Villa Aliverti, in piazza San Rocco.

Relatrice dell’evento sarà la dottoressa Cristina Mastronardi, psicologa, psicoterapeuta e supervisore Emdr, direttrice – insieme alla dott.ssa Isabel Fernandez – del Centro di terapia Emdr di Varese. La professionista è anche responsabile dell’area psicologica dell’associazione Amico Fragile Odv-Ets, attiva nel sostegno a donne, minori e uomini vittime o autori di violenza.

Durante l’incontro si affronteranno temi legati alla prevenzione della violenza di genere e alle modalità di supporto per le vittime, con particolare attenzione alle dinamiche familiari e relazionali. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Vedano Olona e dell’associazione Amico Fragile Odv-ETS.

L’ingresso è libero.

27032025