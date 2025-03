SARONNO -Alla Soevis Arena questa sera alle 20.30 la sfida con Monferrato Basket! Consapevole della forza dell’avversario: l’Az Pneumatica Robur Saronno, ultima in classifica, vuole comunque tornare alla vittoria dopo un periodo difficile.

Per i saronnesi è il momento di risollevarsi, lo sa la squadra di coach Stefano Gambaro che incontra un roster, quello piemontese, in piena corsa playoff. I punti di forza sono ovviamente i reduci delle categorie superiori. Coach Corbani ha a disposizione la miglior coppia di lunghi del torneo in Martinoni-Wojciechowski e con loro in quintetto c’è anche Dalton Pepper, uno da 15 di media. Completano i primi cinque gli esterni Vecerina e Rupil, tutti in doppia cifra di punti realizzati ad ogni allacciata di scarpe. La rotazione prosegue con i vari Stazzonelli, Guerra, Marcucci e Dia, per un gruppo profondo e ricco di talento. All’andata ne uscì una partita spettacolare, ad altissimo punteggio, con giocate clamorose da una parte e dall’altra sino alla sirena conclusiva. “I nostri ragazzi arrivano all’impegno con tutta la carica delle ultime cinque partite di stagione regolare, pronti a giocarsi il tutto per tutto. Aspettiamo tutti alla Soevis Arena di Castellanza, in via Legnano, alle 20.30 per la 34esima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West” concludono i dirigenti roburini.