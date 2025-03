CASTELLANZA – Oggi alle 20.30 l’anticipo del campionato di basket maschile serie B Nazionale con la partita, al Palaborsani di via Legnano a Castellanza, fra l’Az Robur Saronno e Monferrato. Su ilSaronno aggiornamenti in diretta del risultato ed immagini dal campo di gara.

Si gioca per la 34esima giornatam, con un Saronno – che è neopromossa in categoria – ormai all’ultima spiaggia, obbligata a vincere per alimentare le residue speranze di salvezza.