LAZZATE – Le telecamere di Striscia la notizia, il popolare tg satirico di Canale 5, sono tornate nel cuore del Parco delle Groane, in particolare nella zona di Lazzate per documentare ancora una volta la realtà dello spaccio a cielo aperto. Nel servizio andato in onda martedì 25 marzo, l’inviato Vittorio Brumotti ha mostrato un traffico intenso, con una media stimata di una quarantina di clienti all’ora, gestito da una vera e propria organizzazione, con vedette armate e dosi preparate sotto una tenda nascosta tra i rovi.

Durante l’inchiesta, Brumotti ha inseguito uno degli spacciatori, armato di machete. L’uomo è fuggito dopo essere caduto, abbandonando uno zaino contenente mezzo chilo di droga e un’arma, poi consegnati alle forze dell’ordine. L’inviato ha ribadito il messaggio al centro delle sue campagne: “La droga è il cancro della società”.