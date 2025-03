Calcio

ROVELLASCA – Veterano del Sc Rovellasca 1910, il calciatore Mirko Boschetto, difensore classe 1997, ha appena festeggiato 200 presenze con la maglia della squadra.

“Dal 2017 a oggi Mirko ha indossato la nostra maglia per 𝟐𝟎𝟎 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐞, dando tutto per questi colori – confermano i responsabili del club calcistico della bassa comasca, che attualmente milita in Prima categoria – Lealtà, rispetto, passione: valori che ha sempre portato dentro e fuori dal campo e che rendono un onore premiarlo per questo traguardo. Un grazie di cuore da parte di tutto lo Sport Club Rovellasca”.

Il Rovellasca è reduce dal pari interno di domenica scorsa, 1-1 contro l’Sc United secondo in classifica. I rovellaschesi quando si è giunti alla quart’ultima giornata di regular season sono terzi in graduatoria con 49 punti; lo United ne ha 54 e la capolista Boviscio Masciago 56.

(foto: Mirko Boschetto del Sc Rovellasca 1910 con la maglia celebrativa della sua formazione. Per lui un importante traguardo in casacca rossoblù)

