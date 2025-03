CASTIGLIONE OLONA – “Si terranno sabato 29 marzo, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Castiglione Olona, i funerali del concittadino ed ex sindaco del paese Antonio Simonetto, morto mercoledì all’età di 74 anni. La famiglia ha chiesto di non recapitare o fare pervenire fiori, ma in sua memoria di fare una donazione al Comune che la utilizzerà per accrescerne il patrimonio culturale del suo tanto amato “Borgo antico”. La comunicazione viene dai responsabili dell’Amministrazione civica castiglionese.