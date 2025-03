Città

SARONNO – Pubblichiamo integralmente la nota di Mattia Cattaneo con un’analisi delle scelte dell’ex Amministrazione in merito di Pgtu.

Ecco il testo integrale.

Il Pgtu è un documento di programmazione della mobilità urbana, con un orizzonte temporale di breve periodo (2 anni) e non prescrittivo (a differenza del Pgt). Il Pgtu dovrebbe, quindi, esprimere la visione di mobilità dell’amministrazione e, nel caso, proporre modifiche alla situazione di partenza da realizzarsi nel breve periodo. Partendo dalla constatazione fattuale di una città caratterizzata da un intenso traffico veicolare, il policy maker avrebbe dovuto individuare strumenti finalizzati a trasferire quote di trasporto dall’auto privata ad altri “modi” di trasporto; non con l’obiettivo di punire gli automobilisti, sia chiaro, ma di offrire ai cittadini modalità di trasporto alternative, magari meno costose e più efficienti. A questo serve, ovunque nel mondo, il servizio di trasporto pubblico locale (Tpl): offrire un modo di trasporto più economico e più efficiente (in termini di tempi di percorrenza) rispetto all’auto privata. Esempio che tutti i saronnesi conoscono è il treno, che in 20 minuti ci porta nel centro di Milano o all’aeroporto di Malpensa.

Cosa dice il Pgtu a proposito del servizio di Tpl urbano su gomma ? “Riteniamo che il livello di servizio offerto, in termini di corse, sia piuttosto adeguato alla popolazione del comune, alla sua densità abitativa, alla conformazione topologica del territorio e alla domanda presente attualmente”. E, da questa affermazione, deriva la sostanziale invarianza dell’offerta rispetto ad un servizio che oggi tutti sappiamo essere sottoutilizzato, ma molto costoso per le casse comunali. Dov’è l’errore di prospettiva ? Sta tutto in quel “domanda presente attualmente”. Ma, come tutti gli esperti di Tpl sanno, compito del policy maker non è adeguare l’offerta alla domanda, ma disegnare un’offerta in grado di attrarre domanda, soprattutto se, come nel caso di Saronno, forte sarebbe l’esigenza di spostare quote di trasporto dall’auto privata.

Sul tema Tpl, quindi, il Pgtu è inutile, perchè lascia le cose come stanno. Si sarebbe potuto fare qualcosa di diverso ? Certo. Magari discutendone con persone che di mobilità se ne intendono; in città non mancano e, per la verità, neppure nella ex maggioranza: una lista ha fatto dei temi della mobilità uno dei propri tratti distintivi. Eppure, nonostante il percorso di predisposizione del Pgtu prevedesse momenti di confronto e nonostante l’assessore fosse espressione proprio di quella lista, non c’è stato alcun confronto e alcun dialogo. La modalità autoreferenziale (“siamo i migliori, quindi facciamo da soli”), cifra caratterizzante dell’amministrazione, ha visto nel Pgtu un esempio perfetto. Ma questo Pgtu non è solo inutile, è anche dannoso ….

—