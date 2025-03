Città

SARONNO/SARONNESE – Un fine settimana ricco di eventi tra sport a Rovello Porro, arte, attività outdoor nel Parco delle Groane e tradizioni del saronnese.

Da venerdì 28 a domenica 30 marzo

ROVELLO PORRO – Nella location del palazzetto dello sport in largo Dello Sport 1, l’associazione polisportiva Rovello 96 con il patrocinio del Comune presenta “European Winner Cup di Tchouckball”. Informazioni al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it.

Sabato 29 marzo

SARONNO – Alle 16.30, nella cornice storica della chiesa di San Francesco, tornano i “Concerti Spirituali” dedicato a Gioachino Rossini. Maggiori informazioni al sito internet www.giuliomercati.it .

BUSTO ARSIZIO – Alle 18, a palazzo Marliani Cicogna di piazza Vittorio Emanuele II e in occasione del Festival Fotografico Europeo 2025, incontro con il fotografo inglese Lee Jeffries che parlerà del suo progetto, guiderà il pubblico alla visita della mostra e firmerà copie del suo libro. Maggiori dettagli al sito internet https://www.comune.bustoarsizio.va.it/index.php/news/item/14627-13-festival-fotografico-europeo-2025-l-immagine-incontra-il-mondo-nelle-stanze-della-fotografia .

Domenica 30 marzo

CERIANO LAGHETTO – Alle 8.45, con ritrovo alla stazione ferroviaria, il Comune, in collaborazione di FIAB, propone “Alla scoperta del Parco delle Groane”: gita cicloturistica. Iscrizioni e informazioni al sito internet www.begroanefiab.it.

LIMBIATE – Dalle 9, nella cornice del parco di Villa Mella in via Dante Alighieri 31, il Comune, in collaborazione con Proloco, l’associazione Amiamo e il centro cinofilo Kanikaze, propone l’evento “Bulli e Pupe – a quattro zampe!”. Dettagli e programma al sito www.comune.limbiate.mb.it/vivere-il-comune/evento/bulli-e-pupe-30-marzo-2025/.

SARONNO – Alle 10.30, all’istituto Padre Monti di via Legnani 4, “Schacchisaronno” promuove la 4° edizione del Trofeo Padre Mondi con due tornei di scacchi. Info e iscrizioni al numero 3711179430.

SARONNO – Dalle 15.30 tornano le visite guidate al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Le guide volontarie di Cantastorie saranno a disposizione per raccontare la storia e l’arte della chiesa storica della città, le eventuali offerte saranno destinate ai restauri degli affreschi e al progetto “ChieseAperte”. Informazioni al sito internet www.chieseapertesaronno.it .

SOLARO – Ultimo giorno per visitare, in Villa Borromeo, la mostra “Il Telefono nel Tempo”: storia, documenti e immagini sulla vita del telefono, a cura di Silvana Moneta. L’ingresso è libero, informazioni al sito www.comune.solaro.mi.it.