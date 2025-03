Saronnese

GERENZANO – La cooperativa Ardea Onlus, in collaborazione con Pa Sport e il ristorante In-Perfezione e con il patrocinio del Comune di Gerenzano, organizza la festa “Aspettando la primavera”, in programma domenica 30 marzo nel Parco degli Aironi di via Inglesina.

L’evento, inserito nel progetto Ambientiamoci, offre un pomeriggio all’insegna della natura, dello sport e del divertimento, con attività pensate per coinvolgere persone di tutte le età.

Il programma della giornata

Dalle 15, bambini e ragazzi potranno partecipare a laboratori ambientali e creativi, un’occasione per imparare divertendosi e avvicinarsi alla natura. Saranno inoltre disponibili prove gratuite di Pickleball, sport in forte crescita che unisce elementi di tennis, badminton e ping-pong. Il tutto sarà accompagnato da un servizio bar e musica con Dj Set per animare il pomeriggio.

A partire dalle 18, lo Chalet del Parco ospiterà la tradizionale “Salamellata”, un momento conviviale con cibo e musica dal vivo. La serata sarà allietata dagli Outsider Cover Band, che proporranno un repertorio coinvolgente per concludere la giornata in allegria.

In caso di maltempo, l’evento verrà annullato.

