GERENZANO – Cambia la viabilità per chi transita tra Turate e Gerenzano: da venerdì 28 marzo entrerà in vigore il senso unico in via Vespucci e via Cristoforo Colombo. La modifica è stata disposta per facilitare il passaggio degli autobus del trasporto pubblico locale.

Il provvedimento è stato stabilito con l’ordinanza numero 13/2025 emessa dal Comune di Gerenzano. A partire da venerdì 28 marzo, il traffico in via Vespucci e via Cristoforo Colombo sarà regolato a senso unico per tutti i veicoli provenienti da viale Roma di Turate. L’obiettivo è rendere più agevole e sicuro il transito dei mezzi del trasporto pubblico, migliorando la viabilità nella zona.

Dal Comune invitano gli automobilisti a prestare attenzione alla nuova segnaletica e a rispettare le modifiche alla circolazione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio della polizia locale di Gerenzano telefonando al numero 02 9639 9128 oppure scrivendo all’indirizzo mail [email protected].

