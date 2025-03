news

Non è la solita storia della riserva strategica stile Bitcoin da tenere al sicuro in attesa della prossima crisi globale. House of Doge ha deciso di agire in modo diverso. Niente cassaforte, niente hedge contro l’incertezza economica: qui si parla di una riserva di 10 milioni di meme coin Dogecoin (DOGE), pari a circa 1,83 milioni di dollari, accantonata con un solo scopo: facilitare i pagamenti reali.

E non parliamo di scenari futuri o sogni da whitepaper: l’obiettivo è molto pratico, concreto e soprattutto immediato. Questa liquidità servirà da base per un ecosistema di pagamenti pensato su misura per merchant e consumatori, così da accorciare il divario tra il mondo crypto e l’uso quotidiano. Un’idea semplice nella teoria, ma complessa da attuare, eppure House of Doge sembra intenzionata a provarci seriamente.

Perché proprio Dogecoin

Dogecoin (DOGE), tra tutte le crypto, non è certo nata con ambizioni da valuta globale. Lanciata per scherzo, è cresciuta grazie alla forza della community e dei meme. Eppure, nel tempo si è ritagliata uno spazio tutto suo. Non solo per la sua capacità di sopravvivere a ogni bear market, ma anche per la sua velocità, le basse commissioni e quel mix di leggerezza e resilienza che la rendono diversa da tutte le altre meme coin.

Negli ultimi mesi, Dogecoin ha fatto passi da gigante in termini di legittimazione, basti pensare ai colossi finanziari come Grayscale e Bitwise, che hanno avviato le pratiche per gli ETF sulla regina delle meme coin. E ora, con House of Doge che si muove in direzione dell’usabilità reale, la narrativa intorno a DOGE cambia ancora una volta.

Cosa significa “riserva di liquidità”

Spesso, quando si sente parlare di riserva nel mondo delle criptovalute, si pensa subito a qualcosa da mettere da parte, magari per sostenere il valore nel tempo. In questo caso, invece, la funzione è molto più operativa: si tratta di una riserva pensata per essere utilizzata, non accumulata.

Il concetto è quello di creare una sorta di cuscinetto di liquidità per evitare ritardi e rallentamenti nelle transazioni. Un problema, questo, che ha frenato l’adozione delle crypto nei pagamenti quotidiani. Le blockchain, per quanto avanzate, spesso presentano tempi di conferma che non si sposano bene con la rapidità richiesta da una transazione in negozio, al bar o su un sito e-commerce.

E qui entra in gioco la riserva: una scorta di DOGE pronta ad assorbire i tempi morti della blockchain, così da rendere tutto più fluido e, soprattutto, usabile.

House of Doge, però, non si limita all’aspetto tecnico: per rendere davvero efficace l’intero sistema, è necessario coinvolgere chi accetta i pagamenti.

Ecco quindi programmi di ricompensa, incentivi per i merchant, strategie di ingaggio pensate per promuovere l’uso concreto di Dogecoin come mezzo di pagamento. L’idea è creare un ecosistema in cui i merchant non solo accettano DOGE, ma lo preferiscono.

Non è qualcosa che si costruisce dall’oggi al domani, ma i primi passi sono già stati delineati e nei prossimi mesi dovrebbe arrivare il primo annuncio ufficiale su una partnership strategica, e da lì sarà più facile comprendere la reale portata del progetto.

La questione della velocità: un nodo da sciogliere

Uno degli aspetti centrali dell’intera operazione riguarda la velocità delle transazioni. Nonostante Dogecoin sia una delle blockchain più rapide tra quelle consolidate, i tempi di conferma non sempre risultano compatibili con l’esperienza utente che ci si aspetta da un pagamento istantaneo.

House of Doge è ben consapevole del problema e punta a risolverlo alla radice. Secondo i portavoce dell’entità, proprio questi limiti hanno impedito alle crypto di diventare una presenza costante nella vita di tutti i giorni, e se è vero che il futuro passa dalla praticità, allora è da lì che bisogna iniziare.

Nel frattempo, Dogecoin ha registrato un +15% nell’ultima settimana, arrivando agli attuali 0,2 dollari. Tuttavia, osservando il quadro più ampio, il mese ha segnato un calo di circa il 25%, in linea con l’andamento generale del mercato crypto, attualmente in fase discendente.

Nonostante ciò, la narrativa intorno a DOGE continua a evolversi. E mentre tante altre meme coin si limitano a cavalcare l’hype, House of Doge prova a fornire struttura e direzione, con un progetto che ha come obiettivo dichiarato la creazione di un’infrastruttura stabile.

MIND of Pepe (MIND): tra ironia e innovazione, l’AI incontra il mondo delle meme coin

Se House of Doge prova a rendere Dogecoin una valuta usabile nella vita reale, altri progetti puntano a spingere ancora oltre l’evoluzione delle meme coin.

È il caso di MIND of Pepe (MIND), dove ironia e intelligenza artificiale si incontrano in un ecosistema sperimentale e tecnologico. MIND of Pepe è una meme coin basata sulla rete Ethereum, ma con caratteristiche che vanno oltre l’aspetto ludico.

Il token $MIND nasce infatti con l’obiettivo di sfruttare un agente AI autonomo per elaborare in tempo reale dati di mercato, segnali social e trend emergenti, fornendo così insight utili a chi investe o semplicemente osserva il settore crypto.

L’infrastruttura include anche un sistema di staking e contenuti riservati per i detentori del token, il tutto aggiornato costantemente grazie a un’intelligenza artificiale progettata per evolversi.

Attualmente in fase di prevendita, MIND of Pepe ha già raccolto finora oltre 7,5 milioni di dollari, con il valore di ciascun token pari a 0,0035946 dollari.

Chi desidera acquistare i token $MIND alle condizioni più vantaggiose dovrebbe valutare la possibilità di investire prima della conclusione della prevendita, momento in cui il prezzo sarà lanciato sugli exchange e potenzialmente soggetto a un incremento di valore importante.

