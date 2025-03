Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 27 marzo, i lettori hanno seguito con attenzione un furto insolito avvenuto in un parco di Saronno, l’avvistamento curioso di un airone in città e un investimento che ha coinvolto un pedone. Spazio anche agli eventi scolastici dedicati alla matematica e alla mobilitazione sindacale a Origgio.

Un ladro si è finto operaio comunale per rubare una grondaia in rame dal parco di via Toti a Saronno, portando via circa sei metri di materiale.

Un airone rapace è stato avvistato in centro a Saronno mentre banchettava con i pesci rossi della fontana di via Diaz, attirando l’attenzione di residenti e passanti.

Un pedone è stato investito in viale Lombardia a Saronno nel pomeriggio di mercoledì; la persona ferita è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Alla scuola Pizzigoni di Saronno la giornata del π è stata celebrata con giochi, indovinelli e una grande composizione a forma di π realizzata in giardino.

A Origgio i dipendenti del deposito Bartolini hanno incrociato le braccia nella giornata di mercoledì per uno sciopero indetto dai sindacati.

