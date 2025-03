Cronaca

SOLARO – Una cucina in fiamme e un uomo salvato dai vigili del fuoco: è il bilancio dell’incendio scoppiato nella tarda serata di ieri giovedì 27 marzo in un appartamento di via San Pietro. L’allarme è scattato intorno alle 23,30 quando alcuni residenti hanno notato del fumo uscire da un’abitazione.

Grazie alla chiamata al numero unico delle emergenze sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che, dopo aver raggiunto l’appartamento, hanno trovato l’interno invaso dal fumo. I pompieri sono riusciti a portare fuori un uomo che si trovava all’interno dei locali e a spegnere le fiamme che avevano interessato la cucina. Sul posto sono anche intervenuto alcune autobotti dal comando di Milano.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono proseguite per oltre un’ora. Le cause dell’incendio saranno accertate nelle prossime ore. Non si registrano feriti gravi.

