news

Secondo i dati di Bitcoin Treasuries, la Cina possiede ancora 194.000 BTC. Non si tratta di una cifra irrisoria, anzi: ciò la renderebbe il secondo stato al mondo per riserve di Bitcoin, subito dopo gli Stati Uniti, che ne avrebbero 207.189.

Sulla carta, quindi, sembra che la Cina sia ancora pienamente coinvolta, ma non tutti concordano. Alcuni analisti ritengono che quei Bitcoin non siano più lì da tempo, venduti in modo discreto senza particolari annunci. A sollevare il dubbio è stato Peter Schiff, noto sostenitore dell’oro e da sempre critico nei confronti delle criptovalute. Secondo lui, la Cina avrebbe venduto tutto già a gennaio. Se la sua ipotesi fosse corretta, ci troveremmo di fronte a un cambiamento significativo nella narrativa globale su chi detiene realmente il controllo del mercato crypto.

Schiff e le teorie sul sell-off

Peter Schiff non è una figura marginale. Sebbene spesso venga considerato un “guastafeste” nel contesto crypto, le sue dichiarazioni attirano sempre molta attenzione.

A gennaio ha affermato che la Cina ha liquidato i suoi Bitcoin, in particolare quelli sequestrati tempo fa dal noto schema fraudolento PlusToken. A rafforzare questa ipotesi è intervenuto anche Ki Young Ju, un analista piuttosto conosciuto nell’ambiente, secondo il quale quei Bitcoin, pur risultando ancora nei registri pubblici, sarebbero già stati venduti.

A questo punto si pone una questione interessante: se la Cina ha davvero ceduto i suoi BTC, perché non si è osservato un impatto significativo sul mercato?

La storia della “guerra fredda” a colpi di Bitcoin

L’idea di una “corsa agli armamenti” digitale tra Stati Uniti e Cina circola già da tempo e, secondo questa teoria, entrambe le potenze starebbero accumulando quanti più Bitcoin possibile, come parte di una più ampia strategia geopolitica. Un po’ come accadeva per le riserve d’oro, ma in chiave moderna.

L’allarme era stato lanciato dalla senatrice americana Cynthia Lummis, sostenitrice dichiarata delle criptovalute. Schiff, tuttavia, non concorda affatto: secondo lui, la Cina non avrebbe alcuna intenzione di prendere parte a questa dinamica, continuando invece a considerare l’oro come principale bene rifugio, ritenuto molto più stabile e prevedibile rispetto al Bitcoin.

Vi è anche chi sostiene che siano proprio i fautori del Bitcoin a promuovere questa narrativa della rivalità tra potenze, forse per generare hype e spingere i prezzi verso l’alto. E osservando l’andamento del mercato, l’ipotesi non appare del tutto irragionevole.

Cicli di mercato e stranezze del 2024

Chi segue Bitcoin da tempo sa che si muove secondo cicli, generalmente ogni quattro anni. In teoria, ogni terzo anno del ciclo tende a registrare una spinta “bullish” significativa e, considerando che l’ultimo ciclo è iniziato nel 2023, le aspettative per il 2025 sono elevate.

Nel 2023, Bitcoin ha registrato una crescita del 155,4%. Numeri impressionanti. Nel 2024, però, la dinamica è stata leggermente più contenuta, con un +121,1%. Ancora una performance rilevante, ma meno esplosiva. Nel dettaglio: Gennaio ha chiuso con un +9,54% Febbraio è stato decisamente più negativo: -17,5% Marzo, almeno per ora, sembra voler invertire il trend, con un incremento del +3,43% su base MTD.

Tali fluttuazioni, in realtà, non sorprendono gli osservatori più esperti, poiché fanno parte della normale dinamica del mercato. Tuttavia, ciò che interessa realmente agli investitori è capire se dietro a queste variazioni si nascondano movimenti “invisibili”, come ad esempio una presunta vendita massiccia da parte della Cina.

Il mistero resta: quei 194.000 bitcoin sono ancora lì?

La verità, al momento, è che nessuno può affermarlo con certezza. I dati ufficiali indicano ancora la presenza di 194.000 BTC nelle disponibilità della Cina, ma diversi esperti sostengono che la situazione non sia più così.

Se quei Bitcoin sono effettivamente stati liquidati, la mancata reazione visibile del mercato suggerirebbe una vendita estremamente discreta, forse attraverso canali OTC (Over The Counter), senza passare per gli exchange pubblici.

In alternativa, come ipotizzano alcuni, si tratterebbe solo di una narrazione costruita ad arte, magari per generare panico o influenzare il mercato. Probabilmente, la verità sta nel mezzo.

BTC Bull (BTCBULL): ricompense in Bitcoin senza acquistare direttamente BTC

Mentre analisti e osservatori riflettono sulla reale posizione della Cina nei confronti del Bitcoin, tra vendite silenziose e strategie di lungo termine, emergono nuove soluzioni pensate per rendere l’accesso a BTC sempre più semplice e conveniente.

Un esempio è BTC Bull (BTCBULL), un progetto basato su un sistema di ricompense che premia i possessori del token $BTCBULL con airdrop di BTC veri ogni volta che Bitcoin raggiunge specifici traguardi di prezzo.

In pratica, invece di acquistare BTC direttamente, è possibile ottenere frazioni della criptovaluta madre tramite airdrop, semplicemente detenendo $BTCBULL.

Questo modello ha suscitato un notevole interesse fin dall’apertura dell’attuale prevendita. Dopo il debutto sulla piattaforma Best Wallet, il progetto ha raccolto 100.000 dollari nei primi minuti, raggiungendo i 250.000 dollari entro 24 ore, fino ad arrivare oggi a oltre 4 milioni di dollari, con il token che viene venduto attualmente al prezzo di 0,002425 dollari.

Chi fosse interessato a investire nel token $BTCBULL dovrebbe considerare di farlo ora, durante la fase di prevendita, quando il prezzo per singolo token è ancora estremamente conveniente.

Una volta conclusa questa fase, e lanciato il token sugli exchange, infatti, è probabile che il suo valore aumenterà notevolmente in base alla legge di mercato, riducendo enormemente le opportunità di acquisto a condizioni così favorevoli come quelle attuali.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.