LOMAZZO – L’ultimo episodio di abbandono, abusivo, di rifiuti nelle zone verdi? E’ avvenuto nei giorni scorsi, dove è stata trovata – letteralmente – una montagna di pneumatici.

Lo riferisce l’Amministrazione civica parlando di un “regalo lasciato in orario notturno vicino a via Leonardo da Vinci”. Come ricordano i responsabili della municipalità, “il paese è di tutti, questo pianeta è di tutti. Per la maleducazione, ed il lucro in questo caso, di pochi, tutti i cittadini ne pagano le conseguenze. Gli agenti della polizia locale stanno monitorando le registrazioni dei video a disposizione e nel caso si interfaccerà con i colleghi di Turate per cercare i colpevoli”.

(foto: la montagna di pneumatici trovata alla periferia di Lomazzo)

28032025