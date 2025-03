Cronaca

RESCALDINA – Attimi di paura nella notte tra giovedì e venerdì a Rescaldina, dove un uomo di 32 anni, residente in paese, si è reso protagonista di un gesto che ha allarmato i residenti della zona. Poco dopo la mezzanotte ha scavalcato il muretto della ferrovia nei pressi di via De Gasperi, per poi lanciarsi da un’altezza di alcuni metri verso i binari sottostanti. La caduta gli ha provocato una frattura agli arti inferiori, ma fortunatamente non ha causato conseguenze più gravi. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti e residenti svegliati dai rumori e dalla concitazione.

Sul posto sono intervenute in pochi minuti diverse squadre di soccorso: una pattuglia della polizia ferroviaria, supportata dai carabinieri di Legnano, dai vigili del fuoco e da un’ambulanza. Dopo le prime cure sul posto, il 32enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano, dove è stato ricoverato per accertamenti e cure.

Non sono ancora del tutto chiare le motivazioni del gesto. Le forze dell’ordine hanno avviato le opportune verifiche per ricostruire con precisione quanto accaduto.

(foto archivio)

