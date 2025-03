Cronaca

SARONNO – Seduto su una panchina in centro, nudo dalla cintola in giù: ancora un episodio, ieri pomeriggio; uno dei tanti degli ultimi giorni e delle ultime settimane, per la persona – un uomo di 41 anni – che ha evidenti problemi e che tantissime volte è stato notato svestito, in zona stazione ed in centro città. Non si contano più gli interventi di carabinieri, polizia locale ed anche dell’ambulanza, molto volte è stato trasportato in ospedale, tante altre volte più semplicemente riportato a casa. Come l’altra notte quando si aggirava in piazza De Gasperi nei pressi di un locale pubblico da dove è stato visto e da dove sono state fatte intervenire le forze dell’ordine.

Le autorità stanno cercando di fornire assistenza, di aiutarlo per quanto anche le normative e le strutture sanitarie presenti sul territorio possono; lo stesso molto cittadini che vedendolo in quello stato, contattano tempestivamente il 112 perchè sia mandato qualcuno a prenderlo. Anche perchè in molti ormai lo conoscono e non si stupiscono, ma c’è anche chi comprensibilmente si spaventa o si preoccupa.

28032025