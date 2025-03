iltra2

VENEGONO INFERIORE – C’era anche una delegazione del Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore tra i 160 partecipanti al 68′ Convegno missionario nazionale dei seminaristi, svoltosi nei giorni scorsi a Reggio Calabria.

L’incontro, che ha coinvolto rappresentanti da tutti i seminari d’Italia, è stato un’occasione preziosa di confronto e condivisione, centrato sul tema “Un banchetto per tutte le genti”, ispirato al messaggio della Giornata Missionaria Mondiale dello scorso ottobre. Tra testimonianze, laboratori, momenti di preghiera e fraternità, il convegno si è confermato ancora una volta come un appuntamento significativo per chi sta compiendo il cammino del discernimento vocazionale. L’esperienza ha permesso ai giovani seminaristi di rafforzare legami, confrontarsi su esperienze di missione e rinnovare l’entusiasmo nella propria scelta di vita. Per i partecipanti di Venegono, spiegano i promotori della trasferta, “un’occasione per sentirsi parte di una Chiesa viva e universale, che cammina insieme nello spirito del Vangelo”.

(foto: al convegno missionario dei seminaristi ha partecipato anche una delegazione da Venegono Inferiore)

28032025