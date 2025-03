Softball

SARONNO – Per l’Inox Team Saronno ultimo test prima dell’inizio del campionato di A1, domani in casa contro Collecchio: al diamante di via De Sanctis è stata ospite una rappresentativa tedesca giovanile.

Venerdì sera scorsa, infatti, nell’impianto cittadino è stata disputata un’amichevole contro la selezione giovanile tedesca del C&C. Un match senza tenere conto del risultato, “è stata un’occasione importante per lo staff tecnico saronnese per provare alcune dinamiche, mentre la ragazze hanno intensificato il lavoro in campo” come ricordano i dirigenti saronnesi.

Per l’A1 si gioca sabato dalle 17, Saronno contro Collecchio, prima uscita ufficiale per la compagine saronnese edizione 2025.

(foto di gruppo per le partecipanti all’evento sportivo sul diamante di via De Sanctis)

28032025