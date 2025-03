Solaro

SOLARO – Anche per il 2025, il Comune di Solaro, la Caritas ed Esselunga collaborano per la raccolta di prodotti di prima necessità per le persone in difficoltà del paese. I punti Fìdaty della carta fedeltà del supermercato scadranno il prossimo 18 maggio, ma possono essere trasferiti anche su un’altra carta; spostando i punti, anche solo una minima parte, è possibile aiutare i volontari della struttura ad acquistare beni che saranno successivamente destinati ai concittadini in difficoltà economiche.

È possibile trasferire i punti direttamente dall’area personale dell’app (sezione “Fìdaty/Donazioni”) o del sito esselunga.it (sezione “La mia Fìdaty/Dona i tuoi Punti”), ma anche direttamente allo sportello clienti del negozio

Il numero di carta della Caritas è: 0400023869859.

La sindaca di Solaro Nilde Moretti: “Replichiamo un’iniziativa che già in passato ha saputo dare un grosso aiuto alle persone in difficoltà. La Caritas di Solaro è un’ancora dei nostri Servizi Sociali e siamo orgogliosi di poter collaborare anche con Esselunga. Ringrazio tutti i cittadini che vorranno aderire, potrebbe sembrare un piccolo gesto ma sicuramente porterà a grandi risultati”.