Cronaca

SARONNO – Torna lo spaccio nei boschi della zona: con l’arrivo della primavera le aree verdi tornano a “popolarsi” e puetroppo non soltanto da parte di chi ci va per una corsetta e una passeggiata, ma anche dagli spacciatori di droga che si incamminano all’interno della boscaglia in cerca di zone tranquille dove poi incontrare i clienti per lo smercio degli stupefacenti. E’ dove sono andati a più riprese, negli ultimi giorni, anche i carabinieri che hanno eseguito una serie di controlli ed accertamenti: non è mancato anche un episodio particolarmente movimentato.

Domenica scorsa i militari dell’Arma hanno passato al setaccio il Parco delle Groane, ed i militi del comando di Cesate hanno individuato un pusher che alla vista dei tutori dell’ordine è corsa via a tutta velocità, ma ad un certo punto ha riportato uno stiramento muscolare, è finito a terra dolorante ed è stato preso. Si tratta di un 19enne originario del Marocco, che è stato arrestato: aveva un borsello al cui interno c’erano poco più di 14 grammi di cocaina suddivisa in 17 dosi, circa sei grammi di eroina e 150 euro in contanti, si pensa provento dell’attività di spaccio.

28032025