SARONNO – “Tu@Saronno, per decisione ad ampia maggioranza dei suoi attivisti, ha deciso di supportare la candidata sindaca Ilaria Pagani”. Inizia così la nota firmata da Paolo Sala che spiega come la lista civica più longeva di Saronno sia all’opera per una nuova campagna elettorale.

“Stiamo già lavorando, insieme a chi supporta la candidatura di Ilaria Pagani, sui temi che ci stanno a cuore, puntando ad una maggiore partecipazione e sul continuo coinvolgimento delle tante persone che si sono già messe e che si metteranno a disposizione della nostra città”.

Ma non solo. Si fa anche chiarezza sull’uscita di Franco Casali, storico volto della civica: “L’uscita da Tu@Saronno di Franco Casali, ex assessore della Giunta Airoldi – che ringraziamo con affetto per gli anni di importante attivismo nella lista e per il grande impegno profuso – conferma una profonda divergenza tra gli ex amministratori e la nostra lista rispetto al metodo con cui si è amministrato, che ha comportato una serie di difficoltà nei rapporti con la giunta e di questa nelle relazioni con la città”.

I volti della civica sono però pronti a scendere in campo e non mancano ritorni e new entry: “Rimangono in Tu@Saronno le ex consigliere Francesca Rufini e Nourhan Moustafa, così come molti altri fondatori della lista e attivisti storici, con diversi rientri e tanti volti nuovi che si riconoscono e che credono nei nostri valori identitari e nella urgente necessità di esprimerli e difenderli”.

