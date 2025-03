news

La scelta dell’assicurazione moto è sempre importante per i centauri italiani, che devono fare i conti con una spesa aumentata notevolmente negli ultimi due anni. Secondo gli ultimi dati dell’ANIA, l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicurative, il premio medio esentasse per i motocicli è passato dai 222 euro rilevati nel 2022 ai 246 euro registrati durante il 2024.

Per questo motivo, i motociclisti sono sempre alla ricerca di una polizza che possa farli risparmiare. Una valida alternativa è quella di rivolgersi alle polizze online, che, grazie al taglio dei costi di gestione, applicano spesso tariffe più convenienti rispetto alle compagnie tradizionali.

Anche nell’ambito delle assicurazioni online, è fondamentale individuare quella con il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato: il primo consiglio per trovarla, è di confrontare le tariffe praticate dalle varie imprese assicurative. Un metodo semplice e veloce è di rivolgersi ai comparatori online, che vengono sempre più utilizzati dagli italiani.

Attraverso Segugio.it, il sito che consente di individuare l’assicurazione moto online più conveniente tra le offerte delle varie compagnie partner, si può ottenere un vantaggio sul premio della polizza fino a 500 euro.

Rivalsa, franchigia e scoperto

Per individuare la polizza moto più conveniente non si devono trascurare le condizioni contenute nel contratto: il consiglio è di valutare quelle più svantaggiose, ossia i casi in cui la compagnia può non sostenere le spese per il risarcimento. Un esempio è la rivalsa, in cui l’assicurazione dopo aver pagato a terzi il danno da incidente può rifarsi sul proprio cliente (ma solo se sussistono gravi violazioni, quali ad esempio la guida sotto l’effetto dell’alcool); stesso discorso per la franchigia e lo scoperto, le clausole in cui il danno resta a carico dell’assicurato rispettivamente per una certa cifra o una percentuale stabilita a priori.

L’importanza del metodo di pagamento

Quando si richiede un’assicurazione online si deve prestare particolare attenzione ad alcuni aspetti che influiscono sul premio. Nella maggior parte dei casi, chi paga la polizza online tramite carta di credito può ottenere degli sconti speciali. In più, un’opzione di cui tenere conto, ma spesso trascurata, è il pagamento annuale: il versamento semestrale del premio è sicuramente più comodo perché consente di spalmare il costo, ma sommando le due rate si arriverà a spendere una cifra che può raggiungere in media l’8% in più rispetto a quando si corrisponde l’ammontare in un’unica soluzione.

Dipende anche da quanto si usa la moto

Per chi utilizza la due ruote per brevi periodi di tempo (un mese o la sola stagione estiva), la soluzione più conveniente può essere un’assicurazione temporanea, per cui si paga un premio base inferiore rispetto a quello annuale garantendo una copertura assicurativa nel periodo in cui il motociclista intenderà avvalersi della polizza. Questa tipologia di contratto ha un costo che è adeguato al tempo e all’utilizzo che si intende fare del mezzo, con la convenienza che è inversamente proporzionale alla frequenza con cui si utilizza il proprio veicolo.

Molti proprietari potrebbero anche risparmiare scegliendo una polizza sospendibile, una tradizionale RC Moto annuale che ha il vantaggio di poter essere sospesa per un certo periodo di tempo. Questa opzione consente di “congelare” il premio pagato durante il periodo in cui il contratto è sospeso, allungando la validità della polizza oltre i 12 mesi.