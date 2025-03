news

Bitcoin oggi sta attraversando una fase di “solida incertezza”, ovvero un periodo di ritracciamento che, tuttavia, è ben lontano dai cataclismi cui ci ha abituati in passato.

Certo, tutto può ancora accadere, ma appare evidente come oggi sia più plausibile una fase di crescita rispetto a un ulteriore crollo.

Questo anche grazie alle numerose notizie relative all’adozione da parte degli investitori istituzionali, alla crescente popolarità e a quello status di “oro digitale” che appare sempre più consolidato.

Ma quali sono le prospettive per i prossimi mesi e anni? Visto che in circolazione si leggono previsioni di ogni tipo, proviamo a fare un po’ di chiarezza.

Previsioni Bitcoin 2025

L’anno in corso è iniziato negativamente per BTC, ma è opportuno ampliare l’orizzonte del grafico e considerare il punto di partenza, ovvero mesi di crescita sostenuta.

Una correzione era prevedibile, ma non compromette lo stato di ottimismo generale che permane, anche perché l’impostazione grafica rimane favorevole.

Se il contesto dovesse proseguire nel solco attuale, con diversi stati che includono Bitcoin nelle proprie riserve e un numero crescente di aziende che lo adottano come riserva di valore, allora è verosimile immaginare una significativa crescita.

Inoltre, in questo scenario, anche il pubblico generalista si avvicinerà a BTC e al mondo crypto, dato che il tema è ormai diventato di interesse quotidiano.

Alla luce di ciò, le previsioni che indicano Bitcoin in grado di toccare i 200.000 dollari nell’anno in corso appaiono tutt’altro che irrealistiche.

Una chiusura tra i 150.000 e i 200.000 dollari sembra oggi lo scenario più plausibile, considerando la spinta che attraversa il settore delle criptovalute.

Previsioni Bitcoin 2026-2027

Cosa accadrà, invece, dopo il 2025? Secondo l’andamento storico di BTC e delle crypto, dovrebbe seguire un periodo di bear market prolungato e intenso, ma uno scenario simile oggi appare difficile da ipotizzare.

Bitcoin non è più quello dei cicli precedenti: mostra minore volatilità e, almeno per ora, non sembra destinato a ripetere il tradizionale schema di crescita e crollo.

Considerando l’incremento della presenza istituzionale, è plausibile che eventuali crisi vengano accompagnate da vendite più contenute.

Questo potrebbe portare BTC a oscillare tra i 100.000 e i 300.000 dollari nei due anni successivi, evitando fasi di calo prolungate e intense.

Previsioni Bitcoin 2028-2030

Infine, guardando agli anni tra il 2028 e il 2030, potremmo assistere a una nuova fase espansiva per BTC.

Con nuove elezioni negli Stati Uniti, un mondo sempre più aperto alle valute digitali e, forse, i primi concreti passi verso l’integrazione delle crypto nella vita quotidiana.

Si tratta senz’altro della visione più ottimistica, ma è evidente come il trend positivo abbia una portata globale e sia in corso da anni.

Pertanto, se lo scenario seguirà queste direttrici, Bitcoin potrebbe realisticamente raggiungere i 600.000 dollari o addirittura superarli, in funzione di variabili oggi non ancora identificabili.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.