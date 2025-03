Calcio

SARONNO – “Domenica 30 marzo, l’Fbc Saronno torna in campo al Colombo Gianetti di via Biffi per una sfida da non perdere! Fischio d’inizio alle 15 contro il Cinisello, un match fondamentale per il nostro cammino in Eccellenza”. Così i responsabili della società calcistica cittadina, che informa i tifosi del cambio d’orario della partita, da calendario prevista con inizio mezz’ora dopo.

Si gioca per la 29′ giornata. Arbitro Roberto Chargui di Lovere, assistenti Mattia Sechi di Crema e Matteo Meroni di Chiari.

Classifica

Solbiatese 65 punti, Caronnese e Pavia 64, Rhodense e Mariano 59, Ardor Lazzate 51, Fbc Saronno 46, Sestese 39, Lentatese e Cinisello 35, Vergiatese 34, Casteggio e Legnano 33, Ispra 31, Sedriano 30, Meda 23, Robbio Libertas 21, Base 96 Seveso 18.

(foto Andrea Elli: azione di gioco del Fbc Saronno in una precedente gara del campionato di Eccellenza)

29032025