Altre news

SARONNO – Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo torna l’ora legale. Alle 2 le lancette andranno spostate avanti di un’ora, segnando così le 3. Il cambio comporta una piccola perdita di sonno, ma permette di sfruttare un’ora di luce in più alla sera, con effetti positivi anche sul risparmio energetico.

L’ora legale resterà in vigore fino alla notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, quando si tornerà all’ora solare. Durante questi sette mesi, si prevede un risparmio significativo in termini di consumo elettrico e una riduzione delle emissioni inquinanti.

La maggior parte dei dispositivi elettronici si aggiorna automaticamente, ma è comunque utile controllare sveglie tradizionali e orologi da muro per evitare disguidi. Il passaggio all’ora legale può influenzare il ritmo sonno-veglia: per adattarsi al meglio, è consigliato esporsi alla luce naturale al mattino e cercare di anticipare leggermente l’orario in cui si va a dormire nei giorni successivi al cambio.

Il prossimo ritorno all’ora solare è previsto a fine ottobre.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti