Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Con il patrocinio del Comune di Ceriano Laghetto, il nido famiglia “Cresciamo insieme” e l’asilo nido “Gli anatroccoli” organizzano l’incontro “Patti digitali”, un appuntamento dedicato ai genitori e agli educatori per affrontare il tema dell’uso dei dispositivi elettronici nella prima infanzia.

L’evento si terrà martedì 1 aprile alle 18.30 nella sala consiliare del palazzo comunale e sarà condotto da Caterina Stillavati e d Elisa Seveso, esperte nel settore dell’educazione e dello sviluppo infantile.

L’incontro offrirà una guida pratica su come gestire l’introduzione della tecnologia nella vita dei più piccoli, con consigli concreti e strategie educative per un uso consapevole e bilanciato degli strumenti digitali. L’obiettivo è fornire ai genitori strumenti utili per creare un equilibrio tra l’apprendimento tradizionale e le nuove tecnologie, garantendo il benessere psicofisico dei bambini.

