Città

SARONNO – Si terrà domani mattina, domenica 30 marzo, la preghiera di Eid al Fitr che segna la fine del Ramadan per la comunità islamica di Saronno. Un momento di festa e spiritualità molto atteso, che sarà celebrato con due momenti di preghiera al centro culturale islamico di via Grieg 44.

Il programma prevede la prima preghiera alle 7,30 e la seconda alle 8,30 per consentire la più ampia partecipazione possibile. Si tratta di un appuntamento centrale per i fedeli che, dopo un mese di digiuno, raccoglimento e solidarietà, si ritroveranno per celebrare insieme la conclusione del mese sacro.

Il Ramadan, anche quest’anno, ha visto una grandissima partecipazione a Saronno. Secondo quanto riferito dal centro islamico, durante questo periodo sono stati migliaia i fedeli che hanno frequentato quotidianamente la struttura di via Grieg. Le stime parlano di circa 30.000 presenze nel corso dell’intero mese, con un’affluenza particolarmente alta nelle serate dedicate alla preghiera serale e alle iniziative di solidarietà.

Tra i momenti più significativi di questo Ramadan c’è stato l’Iftar, la cena che ogni sera rompe il digiuno. Un evento di grande successo che ha coinvolto l’intera comunità: oltre mille persone hanno preso parte all’appuntamento promosso e organizzato dai giovani volontari del centro islamico. Una serata all’insegna della condivisione, a cui hanno partecipato anche rappresentanti delle istituzioni e associazioni locali, rafforzando lo spirito di dialogo e integrazione.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti