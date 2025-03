Politica

SARONNO – Un annuncio a sorpresa ha segnato l’avvio della campagna elettorale “in piazza”, iniziata oggi con i primi gazebo in piazza. A lanciare la novità è stata Novella Ciceroni, candidata sindaco per una coalizione di liste civiche indipendenti composta da Obiettivo Saronno e Idea Futura.

Durante la giornata inaugurale, Ciceroni ha svelato un dettaglio inatteso che riguarda proprio la composizione della coalizione. “Abbiamo lavorato molto in questi mesi, incontrato tante persone e ascoltato molte proposte. Oggi posso dire con certezza che le liste saranno tre e non due, tutte civiche, tutte legate all’esperienza di Obiettivo Saronno” ha spiegato la candidata.

Un colpo di scena che conferma il ruolo centrale di Obiettivo Saronno nella partita elettorale. La formazione, presente in piazza con un simbolo rinnovato e con tanti volti noti, sarà affiancata da due liste nate proprio da quel percorso politico. “Queste liste sono figlie di Obiettivo Saronno, perché nascono dalla nostra esperienza, e sono sorelle di Obiettivo Saronno, perché ci accompagneranno in questo progetto per il futuro della città” ha concluso Ciceroni.

Vuoi rimanere informato sulle notizie di politica? Iscriviti al canale Telegram de ilSaronno dedicato alla politica cerca @ilsaronnopolitica oppure clicca qui https://t.me/ilsaronnopolitica

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti