SARONNO – “Il Partito Democratico di Saronno sceglie di guardare avanti, con un progetto politico chiaro, inclusivo e ambizioso per il futuro della nostra città. Vogliamo un’amministrazione che sappia davvero ascoltare i cittadini, coinvolgere le migliori energie del territorio e affrontare con coraggio le sfide sociali, ambientali ed economiche del nostro tempo. Per questo, abbiamo deciso di sostenere con determinazione e convinzione la candidatura a sindaca di Ilaria Pagani”.

Inizia così la nota del Pd Saronno che apre la sua campagna elettorale: “Saronno ha bisogno di una guida competente, concreta e capace di unire. Oggi la città merita un governo più efficace, vicino ai cittadini e un vero coinvolgimento delle realtà locali. L’ex sindaco Airoldi ha deciso di candidarsi nuovamente con la sua lista civica. Questa decisione è stata presa in totale autonomia e senza tener conto della scelta effettuata dal Partito Democratico. Il Pd di Saronno si dissocia da questa candidatura e ribadisce il suo impegno forte e convinto a sostegno di Ilaria Pagani. La candidatura a Sindaca di Pagani rappresenta un progetto politico ampio e solido, da noi sostenuto con convinzione, che ha trovato l’appoggio della storica lista civica Tu@Saronno e di Azione che promuoverà la nascita di una lista civica.

Un nuovo progetto civico composto da tante personalità espressione della società civile, che in questi giorni stanno dimostrando il loro sostegno. Un ampio sostegno che esprime la capacità di Ilaria di aggregare esperienze e sensibilità diverse. Si apre una nuova fase di discontinuità e di rilancio di Saronno, necessario alla luce del nuovo contesto socio-economico del nostro territorio. Il nostro progetto rimane aperto e inclusivo, pronto ad accogliere chi vuole lavorare seriamente per il futuro di Saronno. Saronno ha bisogno di un nuovo punto di partenza. Noi siamo pronti a realizzarla mettendo al centro il bene esclusivo della città. Invitiamo tutte e tutti a unirsi a noi in questo percorso, per dare alla città un governo migliore, più capace, più giusto.

