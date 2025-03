Città

SARONNO – È in programma domenica 30 marzo alle 9,30 alla sala Nevera l’incontro promosso dal centrodestra cittadino per presentare ufficialmente il proprio candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative.

L’appuntamento è stato organizzato dalle sezioni saronnesi di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega Lombarda.

L’incontro rappresenta un momento importante per il centrodestra saronnese che, dopo settimane di confronto, ha trovato un accordo unitario sul nome dell’esponente azzurro. La conferenza stampa sarà l’occasione per illustrare alla cittadinanza i motivi della scelta e per condividere gli obiettivi del progetto politico che le forze di centrodestra intendono proporre per il futuro di Saronno.

