SARONNO – Volto noto della politica saronnese, varesina e anche lombarda Rienzo Azzi aveva già fatto notizia quando a Natale era stato ospiti e autore di un intervento dalla festa di Natale di Forza Italia. Del resto basta un’occhiata al suo curriculum politico e istituzionale per ricordare il lungo percorso che lo ha visto protagonista sia a Saronno che in Regione Lombardia. La candidatura di Azzi è arrivata, con una nota congiunta del centrodestra, dopo settimane di incontri e confronti.

Nato il 29 maggio 1957 a Roma, ha iniziato la sua carriera politica da giovane, militando nel Partito Socialista Italiano (Psi) e assumendo incarichi amministrativi nel Comune di Saronno.

Negli anni ’90, Azzi è stato consigliere comunale e assessore ai Servizi Sociali, con delega alla casa. Dopo aver lasciato il Psi nel 1994, ha aderito a Forza Italia, partito con cui ha ottenuto diversi incarichi. Nel 1995 è stato eletto consigliere comunale con il maggior numero di preferenze e ha ricoperto il ruolo di capogruppo all’opposizione. Nel corso degli anni, ha assunto incarichi sempre più rilevanti, diventando assessore provinciale alle Politiche Sociali nel 2002 e, successivamente, assessore provinciale al Lavoro e alla Sicurezza.

Nel 2010 è stato eletto consigliere regionale della Lombardia per il Popolo della Libertà (Pdl), entrando a far parte della Commissione Sanità e Assistenza. Nel suo ruolo in Regione Lombardia, si è occupato di temi legati alla sanità, alle politiche sociali e alla sicurezza, contribuendo attivamente ai lavori consiliari.

Parallelamente alla carriera politica, Azzi è un professionista nel settore medico. Ha condiviso la passione per la politica con il figlio Lorenzo anche lui consigliere comunale a Saronno tra i più giovani dell’assemblea cittadina.

