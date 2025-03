Città

SARONNO – Nasce la lista civica “Insieme per crescere”, promossa da Azione Saronno a sostegno di Ilaria Pagani Sindaca, con l’obiettivo di attrarre e coinvolgere tutti i cittadini, non solo gli iscritti e i simpatizzanti di Azione, ma anche esponenti della società civile e di altri partiti che condividono la stessa visione. Un progetto che si propone di portare una ventata di rinnovamento nella politica locale, senza però rinunciare a serietà e competenza. Solo così si possono trovare soluzioni ai problemi della città e si può progettare un futuro.

I nomi che la comporranno saranno resi pubblici nei prossimi giorni, ma oggi sono stati anticipati quelli di Silvio Barosso, 69 anni, e di Ambrogio Mantegazza, 28 anni, entrambi dirigenti cittadini di Azione.

Francesco Ricca, segretario cittadino del partito e principale sponsor del progetto, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di presentare questo progetto ambizioso per il futuro di Saronno. Insieme per crescere nasce per sostenere un metodo, fondato sull’ascolto delle persone e dei dati, oltre che i nostri valori riformisti e liberali”.

La candidatura di Ilaria Pagani rappresenta perfettamente questo spirito con l’obiettivo di costruire una città più moderna e vivibile, che sappia valorizzare le potenzialità di ogni quartiere e garantire a tutti i suoi cittadini gli strumenti necessari per crescere.

“Vogliamo dare un contributo concreto alla crescita di Saronno sul piano economico, sociale e culturale. La nostra città ha una posizione strategica, una vocazione all’educazione e al commercio e una comunità attiva nello sport e nel volontariato: tutti elementi che possono e devono contribuire a costruire un futuro solido” – conclude Ricca – “Vogliamo, quindi, che Saronno cresca in modo equo e sostenibile, e che sia sempre più funzionale e attrattiva per famiglie e imprese”.

