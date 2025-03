iltra2

GORNATE OLONA – Momenti di apprensione nella prima mattinata di ieri, alle 6.15, a Gornate Olona, dove un uomo di 39 anni è rimasto vittima di una caduta in bicicletta.

Ancora da chiarire con precisione le cause dell’incidente, avvenuto mentre il ciclista stava transitando su una delle strade del paese, via I maggio. Potrebbe aver perso l’equilibrio per un ostacolo improvviso, una buca o una disattenzione.

Sul posto è rapidamente intervenuta un’ambulanza della Croce rossa, che ha prestato le prime cure all’uomo. Dopo le valutazioni dei soccorritori, il 39enne è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo, per essere medicato per lesioni e contusioni, fortunatamente non gravi.

L’uomo non risulta in pericolo di vita. L’episodio è stato segnalato alle autorità competenti per eventuali accertamenti sulle condizioni del tratto stradale.

(foto archivio)

29032025